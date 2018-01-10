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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'UYAP'ı FETÖ'cülere kaptırdık' sözüne CHP'den yanıt: Bırakın kaptırmayı, devleti teslim ettiler...

10 Ocak 2018 20:06

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Erdoğan’ın Adalet Şurası’nda yaptığı ve öz eleştiri olarak tanımladığı “UYAP’ı FETÖ’cülere kaptırdık” ifadelerini eleştirdi. İşte Tezcan’ın o ifadeleri… "Neyi kaptırmadılar? Sayın Erdoğan neyi kaptırmadınız? Bırakın kaptırmayı devleti teslim ettiler. TSK’nın Kozmik odasına kadar soktular. FETÖ kozmik odadan bunları aldı casusuluk yaptı casusluktan yargılanıyorlar. İyi de bu casusluğa yardım ve yataklık yapanlar sizlersiniz. Siz niye yargılanmıyorsunuz? Siz de yargılanacaksınız. Yapılan casusuluk ve bu casusluk kendi kendine olmadı. Yargıyı, UYAP’ı, devleti teslim ettiler. Milleti teslim edecekleri sırada FETÖ’nün ayakları sürçtü millet de el koydu. Şimdi başka yapılara kaptırmaya çalışıyorlar ama millet buna izin vermeyecek."

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