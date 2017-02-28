Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rakka çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Operasyonunun bundan sonraki safhasıyla ilgili önemli bir çağrıda bulundu. Erdoğan, " Müttefiklerimiz, DEAŞ'la olan mücadele samimiyseler, biz de diyoruz ki, 'sizinle beraber hareket ederiz. Yeter ki DEAŞ'ı gelin Rakka'dan da temizleyelim” dedi. Erdoğan, Fırat Kalkanı Operasyonu’nun ardından bundan sonraki hedefle ilgili değerlendirme yaparken de “Burada üç başlık bir defa uygulamada olmalı. Bunun birincisi eğit-donattır. Diğeri terörden arındırılmış bir güvenli bölgedir. Ki bu bölge aynı zamanda üçüncüsü uçuşa yasak bölgedir” diye konuştu.