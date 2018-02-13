Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ABD'ye Suriye tepkisi: Senin ne sınırın var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında, Zeytin Dalı'nda, Fırat Kalkanı'nda ve Kuzey Irak'taki sınır ötesi operasyonlarda görev alan tüm güvenlik görevlilerine başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Hep söyledim, 911 kilometre sınırım var. Senin ne sınırın var, ne alakan var? İmkanın olduğu için geliyorsun, uçak hariç her silahı veriyorsun, para veriyorsun. 550 milyon dolar civarında parasal destek. 3 milyar dolara çıkacağına yönelik fiskoslar var. Onlar da dolaylı yollardan. Güya DEAŞ'la mücadele için bölgeye çöreklenen herkes şimdi DEAŞ'la bir olup Türkiye'ye karşı cephe alıyor. Ya siz DEAŞ'la ne mücadelesi verdiniz, kaçını yok ettiniz? Nereye sevk ettiniz? Ortada kabullenilecek hiçbir vaka yok. Kimin kimle birlikte olduğunu, ne yaptığını teker teker tespit ediyor, kaydediyoruz. Artık hiç kimsenin DEAŞ bahanesini kullanma hakkı yoktur. Çünkü hepsi DEAŞ'la birlikte hareket ediyor. Türkiye'yi canlarının istediği gibi girip çıktıkları, hesap vermedikleri yerlerle karıştırıyorlarsa çok yakında öyle olmadığını da görecekler. Biz, elbette onları kasıtlı olarak hedef almayacağız ama gördüğümüz her teröristi de imha edeceğiz. İşte o zaman sırtlarını sıvazladıkları teröristlerin yanında olmazlarsa, onlar için daha iyi olacak.