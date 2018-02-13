T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ABD'ye Suriye tepkisi: Senin ne sınırın var?

13 Şubat 2018 15:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında, Zeytin Dalı'nda, Fırat Kalkanı'nda ve Kuzey Irak'taki sınır ötesi operasyonlarda görev alan tüm güvenlik görevlilerine başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Hep söyledim, 911 kilometre sınırım var. Senin ne sınırın var, ne alakan var? İmkanın olduğu için geliyorsun, uçak hariç her silahı veriyorsun, para veriyorsun. 550 milyon dolar civarında parasal destek. 3 milyar dolara çıkacağına yönelik fiskoslar var. Onlar da dolaylı yollardan. Güya DEAŞ'la mücadele için bölgeye çöreklenen herkes şimdi DEAŞ'la bir olup Türkiye'ye karşı cephe alıyor. Ya siz DEAŞ'la ne mücadelesi verdiniz, kaçını yok ettiniz? Nereye sevk ettiniz? Ortada kabullenilecek hiçbir vaka yok. Kimin kimle birlikte olduğunu, ne yaptığını teker teker tespit ediyor, kaydediyoruz. Artık hiç kimsenin DEAŞ bahanesini kullanma hakkı yoktur. Çünkü hepsi DEAŞ'la birlikte hareket ediyor. Türkiye'yi canlarının istediği gibi girip çıktıkları, hesap vermedikleri yerlerle karıştırıyorlarsa çok yakında öyle olmadığını da görecekler. Biz, elbette onları kasıtlı olarak hedef almayacağız ama gördüğümüz her teröristi de imha edeceğiz. İşte o zaman sırtlarını sıvazladıkları teröristlerin yanında olmazlarsa, onlar için daha iyi olacak.

ETİKETLER

erdoğancumhurbaşkanı erdoğansuriyeabdsınır tepkisideaşkuzey ırak

Diğer Videolar

Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden 8 milyon dolarlık bağış yapan Başkentgaz protesto edildi

Sivas Katliamı davasının avukatı Sarıhan: Affedilen sanığın pişmanlık gösterdiğine dair bir şey göremedik

ÖZET | Kızılyıldız karşısında galibiyet alan Anadolu Efes, üst üste 9'uncu deplasman galibiyetini aldı

Bizim Zamanımız |Oyuncu Cemrehan Karakaş Heja Bozyel'e anlattı: Instagram birçok şeyi öldürüyor

AB Başkanı Faruk Kaymakcı'nın İngilizcesi eleştirilere neden oldu

Arçelik Hindistan pazarına ‘yaşamla’ giriyor: Kadınlar istihdam edilecek, 'sari'ye özel çamaşır makinesi ve çiçekli buzdolapları üretilecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24