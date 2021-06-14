Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden 20 Ocak'tan bu yana ilk kez bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bir araya geldi. Biden'in göreve başladığı günden bu yana yapılan ilk görüşmede iki liderin pozitif görüntüleri kameralara yansıdı.

Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor.

Zirve kapsamında bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi ise, Türkiye saati ile 18.00'de gerçekleşecek. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerin gerilmesine neden olan F-35, Biden'ın 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak nitelendirmesi ve S-400 krizi gibi birçok başlık görüşülecek.