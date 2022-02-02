Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uşağın adı Recep Tayyip soyadı Erdoğan

Trabzon'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adaşı olan Samsunlu gençle yaşadığı diyalog salondakileri gülümsetti. İsminin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen gence Erdoğan, "Uşağın adı Recep Tayyip soyadı Erdoğan. Akrabalık falan var mı?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gençlik Buluşmaları' kapsamında Trabzon Akçaabat'ta gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın adaşı olduğunu söyleyen Samsunlu gençle aralarında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

"Uşağın adı Recep Tayyip soyadı Erdoğan"

Samsunlu olduğunu söyleyen Recep Tayyip Erdoğan isimli genç, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi olduğunu dile getirdi. Babasının da adının Ahmet olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, adaşına annesinin ismini sordu. Nebahat cevabını alması üzerine “Baba adı Ahmet. Uşağın adı Recep Tayyip soyadı Erdoğan. Annenin adı Nebahat orada ayrıldık” demesi gülüşmelere neden oldu.

"Aferin hatıralara iyi sahip çıkıyorsun”

Samsunlu genç Erdoğan'a, "Dış politika stratejilerinizi anlatır mısınız?" sorusunu sordu. Verdiği cevabın ardından Erdoğan, adaşı tarafından birlikte 2002 yılında çekildiği fotoğrafın kendisine gösterilmesi üzerine “4 yaşındaki iken babasının kucağından gelmiş benim kucağıma. Aferin hatıralara iyi sahip çıkıyorsun” diyerek gence teşekkür etti.