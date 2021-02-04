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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Siz orayı işgale kalkışan terörist misiniz?' demişti; Boğaziçi öğrencisi tek tek anlattı

Boğaziçili bir öğrenci paylaştığı video ile kendileriyle ilgili ithamlara tek tek yanıt verdi

04 Şubat 2021 11:26

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerin Boğaziçi rektörlük binasını işgale kalkıştığını öne sürmüştü. Boğaziçili bir öğrenci paylaştığı video ile bu ithamlara tek tek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin, "Siz öğrenci misiniz yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz?" diye sormuştu. 

Boğaziçili bir öğrenci ''Halkımızın olayları doğru olarak öğrenmesi için bir video hazırladım.' notuyla paylaştığı video ile bu ithamlara tek tek yanıt verdi. 

Erdoğan'ın "Siz öğrenci misiniz?" sorusuna karşılık Boğaziçi Üniversitesi öğrenci kimlik kartını gösteren öğrenci, "Evet talebeyim, bizleri ve hocalarımız rahat bırakırsanız, hocalarımızdan ilim talep edebiliriz" dedi. 

Öğrenci, Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin, "Siz öğrenci misiniz yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz?" sorusuna da o geceye ait bir videoyu yayınlayarak yanıt verdi. 

 

 

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