Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit cenazesinde konuştu: Rabbim bizlere de bu makamı lütfetsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Afrin savaşında rabbim bizlere fethini yakın kılsın diyorum çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'nda dün el yapımı patlayıcının patlamasıyla yaşamını yitiren olan Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın Erzurum'daki cenaze töreninde konuştu. Erdoğan, “Rabbim rahmetiyle, inşallah tecelli etsin ve bizlere de bu makamı inşallah lütfetsin. Tüm şehitlerimiz için ve şu anda terör mücadelesinde olsun özellikle de Afrin savaşında rabbim bizlere fethini yakın kılsın diyorum çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum” dedi.