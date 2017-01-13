Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamento çalışamaz hale gelirse erken seçim düşünülür

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis'te sert kavgalara neden olan anayasa değişiklik teklifi oylamasına ilişkin olarak, "Öyle veya böyle 8 madde geçti. Çok çirkin durumların yaşanması hiçbir milletvekiline yakışmadı. Öyle veya böyle 8 madde geçti, bu iş bu hafta içerisinde biter" dedi. İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, CHP'nin gündeme getirdiği erken seçim teklifine ilişkin olarak, "Hiçbir zaman erken seçimin sağlıklı olacağını düşünmedik, ama şu anda gündeme gelen konu çok farklı. Parlamento çalışamaz hale getirilirse bu düşünülebilir. Bu ayrı bir konu" diye konuştu.