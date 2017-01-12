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Cumhurbaşkanı Erdoğan: O kürsü sizin yıkmanız için oraya konmadı!

12 Ocak 2017 17:00

34. muhtarlar toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anayasa değişiklik teklifinin Meclis'te görüşüldüğü sırada çıkan kavga hakkında, "Meclis'te bir anayasa değişikliği çalışması oluyor, yaşanan tabloyu görüyorsunuz değil mi? Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse Meclis'in çalışma şekli, üslubu bellidir. Söyleyeceklerini söylersin ondan sonra yerine oturursun. Bu kürsü yıkmak için oraya konulmadı. Sadece söylenecek veya sözü olanlar için oraya kondu. Öbür taraftan terör örgütleriyle parlamento önüne gelip bir siyasi partinin mensuplarıyla eylem yapmaları iyi niyet göstergesi değildir" ifadesini kullandı.

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