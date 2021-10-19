Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhtar bile olamaz’ manşetleri atmışlardı, cumhurbaşkanı olmakla kalmadık, muhtarlarımızı da hak ettikleri konuma getirdik

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde hapis cezası aldığımda birileri güya kendi akıllarınca sizleri küçümseyerek ‘muhtar bile olamaz’ manşetleri atmışlardı. Biz kendimiz Cumhurbaşkanı olmakla kalmadık, muhtarlarımızı da hak ettikleri konuma getirdik” dedi.

2015 yılında alınan karar ile ilan edilen 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen programa gönderdiği video mesajda muhtarların Türkiye’deki demokrasi piramidinin tabanını oluşturduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlık kurumu için yapılan yenilikleri hatırlattı.

Erdoğan konuşmasında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde hapis cezası aldığımda birileri güya kendi akıllarınca sizleri küçümseyerek ‘muhtar bile olamaz’ manşetleri atmışlardı. Biz kendimiz Cumhurbaşkanı olmakla kalmadık, muhtarlarımızı da hak ettikleri konuma getirdik" dedi.