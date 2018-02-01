Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kitap kafe'yi kıraathaneye çevirelim, kafe bizim değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen TÜGVA Gençlik Buluşması'nda Afrin operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. "Afrin'de teröristlerden 800 tanesinin işi bitti. Tabii akşama kadar bu sayı daha da artacak" diyen Erdoğan, TÜGVA'nın çalışmalarına da değindi. "Gençlerimizin eğitim öğretimden iş hayatına, spordan aileye kadar tüm meseleleri ile yakından ilgilenmek üzere kurulan vakfımıza çalışmalarında Rabbim'den muvaffakiyet diliyorum. Burada bir kitap kafe denmiş ama ben kıraathane diyelim diyorum. Kafe bizim değil. Kıraathanesi ile yürüttüğü projelerle, yayınları ile her geçen gün daha da büyüyen TÜGVA çatısı altındaki tüm kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum" dedi.