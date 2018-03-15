Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşimiz bitmeden Afrin'den çıkmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tabela, yazışma ve konuşmalarda yabancı kelimeleri kullanma alışkanlığının "tahammül sınırı"nı aştığını belirterek, "Osmanlı Türkçesi'nin okullarda öğretilmesi gerekiyor" dedi. Avrupa Parlamentosu'nun "Afrin harekâtını durdurdun" çağrısına ilişkin olarak Erdoğan, "Avrupa Parlamentosu'nda bizim harekatı durdurmamız isteniyormuş. Genişlemeden sorumlu bayan var bir tane, o söylüyormuş. Boşuna heveslenmeyin. İşimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız bunu bilesiniz. İşimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız" ifadesini kullandı.