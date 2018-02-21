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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsansız tank üretir hale geleceğiz

21 Şubat 2018 19:00

2019-2023 döneminde uygulamaya konulacak ekonomik ve sosyal politikaları içerecek olan 11. Kalkınma Planı'nın tanıtımı toplantısında insansız tank üretir hale geleceğiz diyerek açıklamalarda bulundu. Savunma sanayiinde yerli payının yüzde 65'e çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İHA'ları üretir hale geldik. Bunu kendimiz üretiyor olmasaydık, bir tane İHA'mız düşse ne olur diye düşünürdük. Düşürürseniz düşürün ikincisi de var, üçüncüsü de var. Bizim insansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız" dedi.

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