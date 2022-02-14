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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BAE ziyareti öncesi Burj Khalifa’ya Türk bayrağı yansıtıldı

İstiklal Marşı dinletilirken ayrıca Burj Khalifa'nın üzerine Türkçe “Hoş Geldiniz” yazıldı

14 Şubat 2022 08:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti öncesi Dubai kentinden bulunan ve dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa’ya Türk bayrağı yansıtılarak, İstiklal Marşı dinletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın davetine icabetle, 14-15 Şubat 2022 tarihlerinde BAE’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarının ele alınması planlıyor.

Burj Khalifa’nın üzerine Türkçe “Hoş Geldiniz” yazıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14-15 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi Dubai kentinden bulunan ve dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa’ya Türk bayrağı yansıtılarak, İstiklal Marşı dinletildi. Kırmızı-beyaza bürünen Burj Khalifa’nın üzerine ayrıca Türkçe “Hoş Geldiniz” yazıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca, Dünya Fuarı “EXPO 2020 Dubai”yi ziyaretle Türkiye Ulusal Günü olarak tespit edilen 15 Şubat’ta Türkiye sergi alanını teşrif etmesi planlanıyor.

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