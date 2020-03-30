Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı telefondan dinledi

30 Mart 2020 08:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Granada’da okunan ezanı telefondan dinledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Erdoğan'ın İspanya'nın Endülüs bölgesinde bulunan Granada’da okunan ezanı dinlediği anları Twitter hesabından paylaştı. Altun paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken. Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun” ifadelerine yer verdi.
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