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Cumhurbaşkanı Erdoğan, fetih kutlamalarına katılan tekneleri Huber Köşkü'nden selamladı

29 Mayıs 2020 12:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda Türk bayraklarıyla kendisini selamlayan teknelere el sallayarak karşılık verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" İstanbul Boğazı'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nün sahil kısmındaki avlusundan saat 11.25'te, sirenler eşliğinde Boğaz'dan geçen ve Türk bayrakları ile Fatih Sultan Mehmet fotoğrafları taşıyan 30 yelkenli ve 30 sporcunun bulunduğu teknelere el sallayarak karşılık verdi.

Teknelerin ardından Türk bayrakları ve Erdoğan fotoğrafları taşıyan balıkçı tekneleri ile Sahil Güvenlik botları ve deniz polisi de selamlamada yer aldı.

Erdoğan, kendisini kornalarıyla selamlayan taksi ve otomobil sürücülerine de el salladı. Sahildeki bazı vatandaşlar fotoğraf çekerken, bazı vatandaşlar da araçlarını durdurarak Erdoğan ile kısa süreli sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

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