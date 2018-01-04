Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-16 oluruz, helikopterle beraber onların başına ineriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzde 14 ay var, 14 ay sonra biliyorsunuz Mart 2019 yerel seçimleri var. Biliniz ki Kasım 2019’un işaret fişeğidir” dedi. Rabia işaretini yaparak halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tek millet diyoruz, çünkü bizi bölmek ve parçalamak istediler. Biz Kürt’üyle, Laz’ıyla, Arap’ıyla, Alevi’si Sünni’siyle bütünüz, bizi bölemeyecekler. Tek bayrak, bayrağımızın rengi şehidimizin kanının rengidir. Hilal bağımsızlığımızın ifadesidir, yıldız şehitlerimizin ta kendisidir. Tek vatan, 780 bin kilometreyle tek vatan, vatanımızı da bölmeyecekler. Güneydoğu’da şöyle, Doğu’da böyle avucunuzu yalarsınız. Ne oldu çukurlar açtılar. Yok Kato’ya, Gabar’a, Tendürek’e çıkamazsınız dediler. Şu anda askerimizde, polisimizde, güvenlik korucularımızda jandarmamızda, hep birlikte yer geldi Gabar’da, Cudi’de, Kandil’de oldular ve o çukurları onlara mezar yaptılar. Ne dedik F-16 oluruz, helikopterlerimizle beraber onların başına başına ineriz” dedi.