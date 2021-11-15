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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Türküsü'nü söyledi

"Bizde şimdi ne diyoruz? Biz de Teknofest Kuşağı”

15 Kasım 2021 09:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ezineli Yahya Çavuş belgeseli galası için gittiği Çanakkale’de gençler ile bir araya geldi. Erdoğan, “X kuşağı, Z Kuşağı, Y Kuşağı bütün bunlara karşı hepsi güzel de. Bizde şimdi ne diyoruz? Biz de Teknofest Kuşağı” dedi.

Ezineli Yahya Çavuş ve arkadaşlarının mücaledesinin anlatıldığı belgeselin galası Çanakkale Truva Müzesi’nde yapıldı. Gala etkinliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Burada gençlerin sorularına yanıt veren Erdoğan daha sonra ise gençlerle birlikte Çanakkale Türküsü'nü söyledi. 

 

Recep Tayyip ErdoğanÇanakkale TürküsüX kuşağız kuşağıy kuşağı

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