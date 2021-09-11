Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'da, Amerika'da sefalet diz boyu ama bu millet böyle bir konuma düşmedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenecek MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Müsiad'a faaliyetlerinden ötürü teşekkür ederek konuşmasına başlayan Erdoğan'ın gündeminde ekonomi vardı. Türkiye ekonomisinde bir sorun olmadığını savunarak "Türkiye geleceğini inşaya odaklanmış durumdadır. Her alanda hedeflerini gerçekleştirmeye hazır bir Türkiye vardır. Ülkemizin dört bir yanını her alanda yatırımlarla, hizmetlerle, eserlerle donatarak ihtiyacımız olan altyapıya kavuştuk. Bu tabloyu tersine çevirmek, eski Türkiye tartışmalarını hortlatmak için uğraşanlar da yok değil. Hamdolsun bugüne kadar başaramadılar. İnşallah büyük Türkiye inşası yolundan en küçük sapmaya izin vermeyeceğiz" dedi.

Avrupa ve Amerika'da 'sefalet' yaşandığını söyleyen Erdoğan, son dönemde yaşanan sel felaketlerine değinen Erdoğan, bir yıl içinde konutlara varıncaya kadar hepsini bitirecek ve sahiplerine teslim edeceklerini söyledi. Dünyadaki benzer felaketleri hatırlatan Erdoğan, "Avrupa, ABD'nin haline bakın. Oralarda sefalet diz boyu. Bu millet böyle bir konuma düşmedi" ifadelerini kullandı.

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