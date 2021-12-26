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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiye Ateş'in babasıyla görüşerek bilgi aldı

"Namazlarımda da dua edeceğim inşallah, Allah sabırlar versin"

26 Aralık 2021 13:42

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Gaziantep'te işçilerle yemek programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in babası ile telefonda görüştü. 

Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarımda da dua edeceğim inşallah. Allah sabırlar versin." ifadelerini kullandı.

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