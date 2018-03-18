Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'deki kardeşlerimizi terör zulmünden kurtarmaya gittik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı törenlerinde yaptığı konuşmada, Afrin'i bugün, 58. gününe giren operasyonumuzla tamamen ele geçirdik. Bu mücadelede en büyük ilham kaynağımız Çanakkale Zaferi'dir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı törenlerinde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: "Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO tarafından bu sabah saat 8:30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır. Afrin şehir merkezinde artık terör örgütünün paçavraları değil, huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı dalgalanıyor. Kahraman mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum. ÖSO mensuplarına şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Teröristlerin izlerini silerken aynı zamanda alt yapısından üst yapısına bölgeyi yaşanabilir hale getirecek tüm adımları atacağız. Halen ülkemizde veya diğer yerlerde yaşayan bölge halkının en kısa sürede yurtlarına, evlerine kavuşmaları için gereken her türlü adımı atacağız. Tek bir sivilin burnunun kanamasına yol açacak en küçük bir adımımız olmamıştır. Çünkü biz işgale gitmedik. Biz sadece terör gruplarının yok edilmesine ve barışa gittik. Türk milleti olarak dün Çanakkale'de hangi heyecan azim ve inançla mücadele etmişsek, bugün de sınırlarımız içinde ve dışında aynı şekilde bir mücadeleyi yürütüyoruz. Terör koridoru zinciri şimdilik 4 noktadan kırıldı. Çanakkale'de ne olduysa şimdi sınırlarımızda olan da odur. Dağ, tepe demeden her köşesi beton tünellerle, duvarlarla, iyi gizlenmiş nice tuzaklarla donattıkları Afrin'i işte bugün, 58. gününe giren operasyonumuzla tamamen ele geçirdik. Bu mücadelede en büyük ilham kaynağımız Çanakkale Zaferi'dir."