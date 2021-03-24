Cumhurbaşkanı oy kullanırken Emine Erdoğan'dan çevredekilere uyarılar

First lady'nin söz konusu uyarılarının nedeni ise 'Erdoğan'ın oy kullandığı sırada sosyal mesafe kuralına uyulmaması' şeklinde yorumlandı. NTV yayınına yansıyan görüntülerde Emine Erdoğan'ın korumalara sık sık bir şeyler söylediği görüldü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin 7. Olağan Kongresi'nde parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçti. Konuşmasında gündemdekilere konulara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy verme işleminin başlamasının ardından eşi Emine Erdoğan'la birlikte salondaki kalabalığın arasından geçerek sandık başına gitti.

Bu esnada salondaki partililer Cumhurbaşkanı'nı görmek için Erdoğan çiftinin çevresini sardı. Ellerindeki telefonlarla fotoğraf çekmeye çalışan kalabalık arasında sandık başına yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, kısa bir süre içinde oylarını kullandı. O anlarda Emine Erdoğan çevrelerindeki korumalara bir şeyler söyledi.