Cumartesi İnsanları, 4. kez hakim karşısında: Kayıplarımızdan da Galatasaray Meydanı'ndan da vazgeçmiyoruz

Duruşma öncesi basın açıklaması yapıldı. Açıklama öncesinde "699 hafta boyunca Galatasaray'dan yükselttiğimiz hakikat ve adalet çığlığımızı, barışçıl buluşmalarımızı polis şiddetiyle yasaklayan ve ardından 46 kişiye açılan davayla ilgili bugün 4. kez Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Yargılanıyoruz çünkü bu ülkede hukukun ve adaletin hiçbir zaman hak ihlaline uğrayan insanlar için işletildiğini görmedik. Buradayız, her yerdeyiz çünkü ne kayıplarımızdan ne temel hak ve özgürlüklerimizden ne de bize yasaklanan Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Anayasa hâlâ yürürlükte mi?"

Açıklamaya çok sayıda STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Açıklamayı gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun’un kızı Besna Tosun yaptı.

Sözlerine “Anayasa hala yürürlükte mi?” diye sorarak başlayan Tosun, şunları söyledi: