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Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ı kaybedilişinin 25. yılında yayınladıkları video ile andı

21 Mart 2020 16:14

Cumartesi Anneleri, 21 Mart 1995 yılında gözaltına alındıktan sonra cenazesi Kimsesizler Mezarlığı’nda bulunan Hasan Ocak’ı, gözaltında kaybedilişinin 25. yılında bir video yayınlayarak andı. 

Videoda konuşan, Hasan Ocak'ın annesi Emine Ocak ise "Merhabalar, 25 senedir Hasan için yola çıktık. Bir mezarı bulunsun, herkesin mezarı bulunsun" diyerek adalet talebini yineledi.

 

Ne Olmuştu?

12 Mart 1995 tarihinde, kimliği belirsiz kişiler, durdurdukları bir taksi şoförünü öldürerek aynı taksiyle Gazi Mahallesi'nde bulunan Alevilerin çoğunlukta olduğu bir kahvehaneye silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası çıkan olaylar 15 Mart 1995'e dek kent geneline yayılmış ve olaylar sonucunda 22 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış ve tutuklanmıştı. Hasan Ocak, bu olayların ardından 21 Mart'ta gözaltına alındı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Hasan'ın annesi Emine Ocak, ailesi ve arkadaşları 55 gün boyunca Hasan'ı aradı.

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