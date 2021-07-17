Cumartesi Anneleri: Bizi değil, kaybetme iklimini yaratanları yargılayın

Cumartesi Anneleri'nin 851'nci hafta açıklamalarında "Belgelenmiş kötü muamele ve işkenceye maruz kaldık" ifadesi kullanıldı.

Cumartesi Anneleri, kayıplarının akıbetini sormaya devam ediyor. 700'ncü haftadaki eylemlerinden dolayı yargılanan Cumartesi Anneleri, yapılan yargılamaya tepki gösterdi.

'Belgelenmiş kötü muameleyle karşılaştık'

Cumartesi Anneleri, 851'nci hafta açıklamalarında şunları söyledi: "Bizi değil, sevdiklerimizi gözaltında kaybedenleri, bu kaybetme iklimini yaratanları yargılayın! Gözaltında kaybetme suçuyla yüzleşilmesi, hesaplaşılması ve adaletin sağlanması için yürüttüğümüz mücadele 851. haftasında. Bu mücadeleyi yürütürken devletin ağır baskısı, engelleri ve şiddeti ile karşı karşıya kaldığımız zamanlar oldu. Yalnız biz değil, yeri geldi ellerimizdeki karanfillerimiz bile suç unsuru sayılarak gözaltına alındı. Ancak 18 Kasım 2020 tarihine kadar hakkımızda bir dava açılmadı.

Bilindiği gibi 700. haftamızda “Beni Bul Anne” diyerek her zamanki rutinimizde yaptığımız Galatasaray’daki buluşmamız İçişleri Bakanı’nın talimatı ve Beyoğlu Kaymakamlığı’nın kararı ile engellendi." "Belgelenmiş kötü muamele ve işkenceye maruz kaldık" diyen Cumartesi Anneleri şöyle devam etti: "O günden sonra kayıplarımızla buluşma mekânımız olan Galatasaray bize yasaklandı. Yetmedi 700. haftamızda “Beni Bul Anne” demek 2,5 yıl sonra suç sayılarak hakkımızda dava açıldı. Tam 699 hafta boyunca süren, anayasal bir hak olan, herkesin kulak vermesi gereken Galatasaray’daki barışçıl buluşmalarımız, şimdi yargılanıyor."

Duruşmada neler yaşandı?

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması 25 Mart 2021 tarihinde görüldü. 12 Temmuz 2021 tarihinde görülen ikinci duruşmada hakim, Cumartesi Anneleri'nin savunmalarını yarıda kesti. Avukatlar da salonu terk etti. Cumartesi Anneleri yapılan yargılamaya tepki göstererek şöyle devam etti: "Sevdiklerimizin mezarlarına bırakamadığımız karanfillerimizi sanık kürsüsüne bıraktık. Duruşma boyunca davaya atanan yeni hakimin, sanıklara ve savunma avukatlarına yönelik tutumu, yıllardır maruz kaldığımız hukuksuzluğun, biz yargılanırken de süreceği kaygımıza neden oldu. Hakimin yarattığı yargılama ortamı bizde kendisinin tarafsız ve objektif tutum içinde olamayacağı, peşinen bizi suçlu saydığı duygusunu yarattı. Bu nedenle avukatlarımız yargılamanın tarafsız yürütülebilmesi için gerekli başvuruları gerçekleştirdi." Cumartesi Anneleri son olarak şöyle devam etti: "Mahkemede de söyledik söylemeye devam edeceğiz: Kaç yıl geçerse geçsin; kayıplarımız için, adalet istemekten, devletin hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 152 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekânımız Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz."