Cuma namazı sırasında 2 metrelik yılan paniği

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinin Karşıyaka Anadolu Lisesi bahçesinde Cuma namazı kılınacağı saatte bir yılan bulunduğu ihbarını alan Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri, harekete geçti.

Olay yerine gelen ekipler, arama sonucu yılanı okulun bir köşesinde gizlenmiş alanda buldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak çuvala konulan yılan, güvenli bir ortamda doğaya bırakıldı. Daha sonra okul bahçesinde Cuma namazı rahat bir şekilde kılındığı belirtildi.