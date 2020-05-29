T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cuma namazı sırasında 2 metrelik yılan paniği

29 Mayıs 2020 17:48

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinin Karşıyaka Anadolu Lisesi bahçesinde Cuma namazı kılınacağı saatte bir yılan bulunduğu ihbarını alan Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri, harekete geçti.

Olay yerine gelen ekipler, arama sonucu yılanı okulun bir köşesinde gizlenmiş alanda buldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak çuvala konulan yılan, güvenli bir ortamda doğaya bırakıldı. Daha sonra okul bahçesinde Cuma namazı rahat bir şekilde kılındığı belirtildi.

 

ETİKETLER

zonguldakalaplıkarşıyaka anadolu lisesiyılan2 metrecuman namazıpanik

Diğer Videolar

İskenderun'da tonlarca akaryakıt ve kimyevi madde ele geçirildi

Trabzonspor taraftarının 'mağlubiyet' isyanı gündem oldu: Hayallerimizi çaldınız

Survivor'da duygusal anlar; babası, Cemal Can'ın dizindeki yaraları öptü

İzmir'in yeni STK'sı TEKDER, kendini tanıttı

Çim biçme makinesi alacak para bulamayan belediye başkanı tırpanı eline alıp ot biçti

Adana'da 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Jakuzi içinde 'ulan fakirler' demişti; AKP'li gençlik kolları başkanı istifa...

Şanlıurfalı çiftçi: Artık CHP'yi terörist olarak görmüyorum!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tost yerken çekildiği fotoğraf için açtığı dava Selçuk Yöntem'in başına...

Ayasofya müzesi ihalesini kazanan İsviçreli şirketin 7 yıl daha sözleşmesinin...

İBB’nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu hakkında savcılığa suç...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Jakuzi içinde 'ulan fakirler' demişti; AKP'li gençlik kolları başkanı istifa...

Şanlıurfalı çiftçi: Artık CHP'yi terörist olarak görmüyorum!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24