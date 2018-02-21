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Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi için özür dilendi

21 Şubat 2018 14:11

Çukur dizisinin 17. bölümüne yeni katılan Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Emrah Amir karakteri sosyal medyada tepki toplamış, dizinin son bölümünde ise, Emrah Amir'in kendisini makas attığı için durduran trafik polisine sergilediği tavırlar dizinin hayranlarını kızdırmıştı. Emrah, harita açarak kendisini Kars Digor'a göndereceğini söyleyerek azarladığı sahneler Twitter'de TT olmuştu. Çukur 18. bölüm yeni ilk sahnesinde, Emrah Amir aracıyla kendisini durduran trafik polisinin yanına gitti ve özür diledi. Kendisinin de 3 yıl Digor'da görev yaptığını söyleyen Emrah Amir, 'Senden özür dilerim. Eşeklik ettim. Beni affet, Digor dünyanın en güzel yeridir. Koysalar seni oraya bir daha gelmek istemezsin' dedi.

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