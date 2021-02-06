Çukur dizisinde Yamaç'taki büyük değişim seyircileri şaşırtacak

Çukur dizisinin merakla beklenen 115. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Afganistan'a kaçırılan Yamaç'ın perişan halinin dikkat çektiği sahnede Kulkan Erdenet'in "Bundan sonra senin adın böcek. Buradan kurtulunca adını bile unutacaksın" sözleri dikkat çekti.

Çukur'un yeni bölümünde Kulkan'ın mağarada esir tuttuğu Yamaç'ın büyük değişimi ise herkesi şaşırtacak.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 115. yeni bölümü 8 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek.