Cübbeli Ahmet Hoca: Vatan haini bir tane akademisyen bırakma Ya Rabbi!

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan akademisyenler için ağır ifadeler kullandı. "Bildiriye imza atıp hendekleri destekliyorlar" iddiasında bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, böyle fikir özgürlüğünün olmayacağını savunarak, bunun 'vatan hainliği' olduğunu ileri sürdü. Cübbeli Ahmet, ”PKK buna dayanabilir mi. Yunan olmasa,Yahudi olmasa PKK kim. Her gün 150-200 ölüyor, bitmiyor. Çünkü arkalarında gavurun gücü var. Vatan haini bir tane akademisyen bırakma yarabbim” diye dua etti.