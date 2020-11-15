Cübbeli Ahmet Hoca: Siz ördek nedir bilmezken, biz Pelikanı teşhis etmiştik; yakında cemaatlerin tümüne karşı farklı hareketler çekilecek

Ünlü, paylaştığı konuşmasında ise, "Müslümanlar şuurlu olalım" diye uyarırken, “Adam bu kafadaki gazeteciler, yalakalar çıkmışlar milleti uyuşturmaya çalışıyor. İsrail ile ABD ile, İngiltere ile iyi geçinelim. Ulan zaten adam bütün FETÖ’yü bilmem neyi onlar kurdurdu burada. PKK’yı onlar silah veriyor. İyi geçinelim edelim de nereye kadar ne yapacağız ya? Görmüyor musun ABD komutanı PYD ile, resmi var orada. Başlarına geçmiş. En büyük teröristlerden… Türkiye’de bu kadar şehidimize sebep olmuş teröristlen yan yana herifler. Hala çıkmış diyor ki, 'Mavi Marmara’dakiler manyaktı', bilmem ne… Kripto salak. Böyle kripto salaklar var şehitlere manyak diyen. Bunların arkasında sabataycılar var" ifadelerini kullanıyor.

Cem Küçük, katıldığı bir televizyon programında ''Mavi Marmara'daki o manyak tipler. Yani, kafadan İsrail düşmanı, kafadan batı düşmanı kafadan her şeye düşman bir tip var. Garip, garip tipler var Bunlarla da bu yolların ayrılması lazım'' demişti.

Ünlü, o konuşmasının devamında ise şu ifadelere yer veriyor:

"FETÖ bitti zannetmeyin, FETÖ bitse Yahudi bitmez. FETÖ’yü kullanan kimdi, MOSSAD, CIA. FETÖ biterse MOSSAD, CIA bu para, bu güç varken, bu millette de bu para, karı zaafı varken, birilerini bulup taşeron yaparlar mı? Yaparlar… Onun için FETÖ bitti diye sevinmeyelim, FETÖ’den başka şimdi kimi kullanacaklar, acaba bunların arkasında kimler var; hangi sabataycılar, hangi milyon dolarlık aylık bütçelerle, hangi yalılarda, villalarda, hangi planlarla, tezgahlarla, masa başında oturmak suretiyle hangi Müslümana hangi kumpaslar hazırlanıyor? Şu anda mevzuumuz budur. Yakında göreceksiniz, cemaatlerin tümüne karşı farklı hareketler çekilecek. Sizi Allah için uyarıyorum."

Ünlü'nün paylaşımına düştüğü notta bahsettiği 'Pelikan' nedir?

Cumhurbaşkanı ve APK Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan anlaşmazlıklara dair iddialar içeren ve Davutoğlu'nun istifasına da neden olduğu öne sürülen “Pelikan dosyası” 2016’da yayınlanmıştı.

"Pelikan Dosyası" adıyla Wordpress'te açılan bir blogda Erdoğan ve Davutoğlu arasında yaşanan anlaşmazlıklara dair iddialar, medyada geniş yer bulmuştu. Yazıda, Erdoğan "Reis", Davutoğlu "Hoca" olarak tanımlanıyordu. Pelikan dosyasının Cem Küçük, Cemil Barlas, Hilal Kaplan, Haşmet Babaoğlu ve Melih Altınok tarafından hazırlandığı iddia ediliyordu.

İslamcı yazarlar arasında başlayan tartışmada Kaplan’a Akit yazar Kenan Alpay tarafından, “Pelikan Şebekesi namıyla maruf ateş topu gibi bir komitacılık türü doğdu. Hayır, E Tipi veya F Tipi komitacılık gibi yaygın ve köklü değil, onlar gibi tecrübe ve görgü sahibi değiller. Ama onlardan daha büyük ihtirasları, onları geride bırakmaya azmetmiş ‘acilci’ bir tarzları var” bile denmişti.