'Cübbeli Ahmet Hoca': Devlette yapılanmış bazı tarikatlar var; çatacağım cemaati seçiyorum, 'solcu olsun, adil olsun' diyorum

"Cübbeli Ahmet Hoca"' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNNTürk'te katıldığı programda devlet içinde yapılanma hevesi olan, milletvekilliği veya bakanlık çapında devletten isteklerde bulunan tarikat veya cemaatlerin olduğunu söyledi.

Kendisinin de çatacağı cemaati seçmeye çalıştığını söyleyen Ahmet Mahmut Ünlü, "Telefon geliyor, onun orada adamı var. Bunun burada adamı var" dedi.

Bu cemaat ve tarikatlar arasında dış güçlerle bağlantılı olanların da bulunduğunu söyleyen Ünlü, "Bu cemaatlerden, mutlaka devletin istihbaratının bildiği, dış güçlerden emir alan ve görüşen Rusya, Almanya ekolleri var" dedi. Bazı tarikat veya cemaatlerin karakoldan Yargıtay'a kadar birbirini tanıyan silsilesi olduğunu söyleyen Ünlü, "Bunu ben biliyorum, istihbarat bilmiyor mu?" diye konuştu.