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Cübbeli Ahmet Hoca: Beni neden takip etmiyorsunuz!

03 Mart 2017 20:08

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sohbet programında, Youtube kanalını takip etmeyenlere sitem dolu sözlerle yüklendi. Ünlü, “Millete ayet hadis okuyoruz, tebliğ yapıyoruz, para mı topluyoruz ya? Allah için üye olun diyoruz, Youtube diyoruz, daha 100 bin olmuşuz. Demesinler mi, gecenin 2’sinde yemek programı var, 700 bin üyesi var” diye konuştu ve ekledi; “Allah hepinizi ıslah etmesin. Yahu bu 100 bin olacak iş mi?” Cübbeli Ahmet Hoca’nın “Cübbeli Ahmet Hoca Resmi Sayfası” adıyla yayın yapan Youtube sayfasının halen 108.841 takipçisi olduğu görülüyor.

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