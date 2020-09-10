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'Cübbeli Ahmet Hoca': 2 bin selefi dernek silahlanıyor, çatışmaya hazırlanıyorlar

"İzmir kaynıyor. Ora bura kaynıyor. İnsanları alenen ölümle tehdit ediyorlar"

10 Eylül 2020 11:12

"Cübbeli Ahmet Hoca"' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNNTürk'te Ahmet Hakan'a konuk olduğu programda, Türkiye'deki selefi derneklerin silahlandığını ve ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. 

"2 bin dernek var. Bu dernekler silahlanıyor. Şahıslar pompalı mompalı. Dört defa silahlanmayı engelleyin iç savaş hazırlanıyor. Özellikle Batman-Adıyaman taraflarında çatışmaya hazırlanıyorlar. Barut gibi" diyen Ünlü, "İzmir kaynıyor. Ora bura kaynıyor. İnsanları alenen ölümle tahdit ediyorlar" diye konuştu. 

TIKLAYIN- 'Cübbeli Ahmet Hoca': Devlette yapılanmış bazı tarikatlar var; çatacağım cemaati seçiyorum, 'solcu olsun, adil olsun' diyorum

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