'Cübbeli Ahmet Hoca': 2 bin selefi dernek silahlanıyor, çatışmaya hazırlanıyorlar

"Cübbeli Ahmet Hoca"' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNNTürk'te Ahmet Hakan'a konuk olduğu programda, Türkiye'deki selefi derneklerin silahlandığını ve ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

"2 bin dernek var. Bu dernekler silahlanıyor. Şahıslar pompalı mompalı. Dört defa silahlanmayı engelleyin iç savaş hazırlanıyor. Özellikle Batman-Adıyaman taraflarında çatışmaya hazırlanıyorlar. Barut gibi" diyen Ünlü, "İzmir kaynıyor. Ora bura kaynıyor. İnsanları alenen ölümle tahdit ediyorlar" diye konuştu.

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