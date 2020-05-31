Crew Dragon ekibinden dünyaya 'günaydın' mesajı

Dün akşam Kennedy Space Center'dan başarılı bir şekilde fırlatılan SpaceX'in Crew Dragon aracındaki astronotlar Bob Behnken ve Doug Hurley, SpaceX yayınına bağlanarak izleyicileri selamladı.

An itibariyle Orta Doğu'nun üzerinde olduklarını belirten astronotlar, iyi bir gece geçirdiklerini ve biraz uyuyabildiklerini ifade etti.

Astronotlar, Crew Dragon'un içinde bulundukları kapsülüne "Endeavor" adını verdiklerini belirtmişti.

Crew Dragon, bir özel şirketin uzaya göndermeyi başardığı ilk astronotlu araç oldu.

Crew Dragon'un saatler içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na varması bekleniyor