Covid-19’u yenen sağlık çalışanı: Hafıza kaybı yaşıyorum

Kayseri'de yeni tip Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı Mustafa Ercıyes, 22 gün süren tedavi ile sağlığına kavuşup görevine döndü. Ercıyes, "Hafıza kaybı yaşıyorum" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde sağlık hizmetlisi olarak çalışan Mustafa Ercıyes, geçen 28 Ağustos günü yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine de tedaviye alındı. 8 gün hastanede 14 gün evinde tedavi gören evli ve 3 çocuk babası Ercıyes, sağlığına kavuştu.

Yeniden görevine dönen Ercıyes, "Şu an iyiyim. Hafıza kaybı yaşıyorum ama bu da geçici. Vatandaşlarımız Koronavirüsü çok ciddiye alsın. Ailesini, ülkesini düşünen herkes maske tMaske ve mesafe kurallarına mutlaka dikkat etsinler. akmalı ve mesafeye uymalıdır" dedi.