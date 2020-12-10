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Covid-19 tedavisi gören Yılmaz Vural'dan ilk sözler

"Yürekten teşekkür ediyorum..."

10 Aralık 2020 12:30

Covid-19 tedavisi gören futbol insanı, teknik direktör Yılmaz Vural hastane odasından çekilen bir video ile mesaj gönderdi. 

Vural videoda "Sayın Cumhurbaşkanımıza, tüm siyasi parti genel başkanlarına, futbolseverlere, herkese yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanıyor. 

Koronavirüs tedavisine evde devam edilirken durumunun ağırlaşması üzerine 24 Kasım'da hastaneye kaldırılan ve birkaç gün sonra yoğun bakıma alınan Vural, 7 Aralık'ta servis odasına alınmıştı. 

TIKLAYINIZ - Covid-19 tedavisi gören Yılmaz Vural, yoğun bakımdan çıktı

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