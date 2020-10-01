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Covid-19 hastası, entübe sırasında doğum yaptı!

“Oğlumun doğduğundan haberim yoktu"

01 Ekim 2020 15:38

ABD’de 28 haftalık hamileyken yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan Jacklyn Rodriguez, hastanede entübeyken hemşirelerin yardımıyla 10 hafta erken doğum yaptı. Rodriguez, “Uyutulmuştum. Oğlumun doğduğuna dair bir bilgim yoktu” dedi.

ABD'de 28 haftalık hamileyken yeni tip Koronavirüs (Covid-19) taşıyan hamile kadın, Jacklyn Rodriguez, sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Semptomları giderek kötüleşen Rodriguez'in, ülkenin Massachusetts eyaletinde yer alan Boston şehri Tufts Hastanesi’nde kaldırıldığı belirtildi.

Hamile kadının Acil olarak cerrahi yoğun bakım ünitesine transfer edilerek entübe edildiği ifade edildi. Doktorlar, hamile kadının yoğun bakım ünitesinde ölüm riski taşıdığı gerekçesiyle erken doğum yapma kararı aldı. Jacklyn uyutulmuş haldeyken hemşirelerin yardımıyla 10 hafta erken erkek çocuğunu dünyaya getirdi. Bebeğin 1 kilo 730 gram ağırlığında dünya geldiği ifade edildi.

“Oğlumun doğduğundan haberim yoktu"

Jacklyn konuyla ilgili olarak “Beni uyandırdıklarında bebeğimin doğduğunu söylediler. Karnıma dokunduğumu ve ‘Ne dediklerini anlıyor muyum?’ diye düşündüğümü hatırlıyorum. Uyutulmuştum. Oğlumun doğduğuna dair bir bilgim yoktu. Biraz üzüldüm ama bu sorun değil. Ben de oğlum da hayattayız” ifadelerini kullandı.

Bebek 83 gün gözelim altında kaldı

Yeni tip Koronavirüs testi pozitif olduğu için Jacklyn’in doğumdan sonra da Julian ismi verilen oğlu ile bir araya gelemediği ve birkaç haftayı iyileşmekle geçirdiği belirtildi.  Daha sonra koronavirüs testi negatif çıkan Jacklyn’in hastaneden oğlu Julian yanında olmadan taburcu olduğu ve oğlunun 83 gün hastanede gözetim altında kaldıktan sonra ailesine kavuştuğu ifade edildi.

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