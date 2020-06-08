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Covid-19'dan hayatını kaybeden vatandaşın son videosu duygulandırdı: "En güzel günümü geçiriyorum"

08 Haziran 2020 12:29

Bursa'da oturan Muhammet Taha Kaygusuz, yeni tip Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muhammet Taha Kaygusuz'un yeni tip Koronavirüs tedavi sürecinde, hasta yatağında çektiği video ortaya çıktı. Kaygusuz videoda, "Bugün şimdiye kadar ki en güzel günümü geçiriyorum, çok rahatladım. Hepsi sizlerin duası sayesinde, hepsini hissediyorum. Allah hepinizden razı olsun, hep birlikte atlatacağız inşallah" ifadesini kullandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan evli ve iki çocuk babası Muhammet Taha Kaygusuz'un, bir süre önce yapılan yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıktı. İstanbul'da özel bir hastanede yeni tip Koronavirüs tedavisine alınan Kaygusuz, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı ve burada tedavisine entübe edilerek devam edildi. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımına 'Dua istiyorum' notu düşen Kaygusuz, yaşamını yitirdi.

 

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