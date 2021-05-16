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Çorum'da 'örümcek adam': Kale surlarına tırmandı, polis indirdi

Vatandaş polisin uyarısıyla aşağıya indi

16 Mayıs 2021 16:15

Çorum'da kale surlarında 8 metre yüksekliğe tırmanan bir kişi polis tarafından indirildi.

Çorum'daki olay, dün saat 21.00 sıralarında Kale Mahallesi’ndeki Çorum Kalesi'nde meydana geldi.

Mahalle sakinleri polise bir kişinin surlara tırmandığı ihbarında bulundu.

Kaleye gelen polis ekibi sur taşlarına tutunarak tırmanan kişinin 8 metre yüksekliğe kadar çıktığını fark etti.

Vatandaş polisin uyarısıyla aşağıya indi.  

Çevredekilerin çizgi karakter ‘örümcek adam’ benzetmesi yaptığı kişi polis merkezine götürüldü. 

Kaynak: DHA

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