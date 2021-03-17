T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çorum'da bir kişi altıncı kez maskesiz yakalandı: "Yine takmayı unutmuşum hacı abi"

Ekipler Çorum'da gün boyu denetimlerini sürdürüp, tedbirlere uymayanlara cezai işlem uyguladı

17 Mart 2021 20:20

Çorum'da Koronavirüs'le mücadele kapsamındaki denetimde, daha önce 5 kez maskesiz yakalandığı anlaşılan kişiye cezai işlem uygulandı. Maske takmadığı için altıncı kez ceza yiyen kişi polis ve gazetecilere “Yine maske takmayı unutmuşum hacı abi” diyerek kendini savundu.

Çorum'da polis ekipleri, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda maske ve mesafe denetimi gerçekleştirildi.

Kentin en işlek bölgesi Hürriyet Meydanı'ndaki denetimler sırasında sokağa maskesiz çıkan kişi, polisleri görünce maskesini taktı.

Bu kişiye polis ekipleri cezai işlem uygulamak istedi. Yapılan incelemede kentte daha önce 5 kez maske takmadığı için ceza kesildiği belirlenen kişiye altıncı kez para cezası uygulandı.

Cezai işlem makbuzunu imzalayan kişi, “Yine maske takmayı unutmuşum hacı abi” diyerek kendini savundu.

Ekipler gün boyu denetimlerini sürdürüp, tedbirlere uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Kaynak: DHA

çorumkoronavirüsmaskesizmaskekorona

Diğer Videolar

Antalyalı çiftçi biberini ormana döktü

Esnaftan 'market' genelgesine tepki: Bu adam başımızdan gidene kadar bize yaşamak haram

Babacan'dan 'Fren Ali' videosu; AKP dönemindeki konuşmalarını sıraladı…

İkizdereliler bilgilendirme toplantısını terk etti: "Bu devlet Cengiz İnşaat'tan mı ibaret?"

Greenpeace: Kömürlü termik santraller, yüzlerce kilometre ötedeki şehirler için de sağlık sorunu oluşturuyor

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Mayıs 2021

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İmamoğlu'na 'Kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'e Erdoğan'dan...

Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

MetroPOLL anketi: Bu pazar seçim olsa kararsız, protesto ve cevapsız...

Hilal Kaplan'dan Prof. Mehmet Ceyhan'a: Mesleğinin saygınlığını taşıyabiliyor mu, hiç...

Fatih Altaylı: Kimse bana “Yazma” falan demedi, kendime ceza verdim,...

Candaş Tolga Işık: Ali Koç'la görüşen Mehmet Cengiz, başkanlığa devam...

Irak, Hulusi Akar'ın ziyareti nedeniyle Türkiye'ye nota verdi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İmamoğlu'na 'Kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'e Erdoğan'dan...

Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24