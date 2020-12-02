Belediye Başkanı, ‘’Abdülhamit’’ dizisine verilen reklam hakkında konuştu: ‘’Eleştirenler Abdülhamit’e Kızıl Sultan diyenlerin torunlarıdır’’

Çorum Belediyesi, TRT’de yayımlanan Payitaht Abdülhamit dizisinde Çorum leblebisinin reklamının yapılması için 40 bin TL reklam ücreti ödedi. 27 Kasım Cuma akşamı yayımlanan bölümde, Çorum’dan gelen leblebilerin tanıtımı dizi senaryosuna eklenmiş şekilde dizinin sahnesinde yer aldı.



Reklama 40 bin TL ücret ödenmesiyle ilgili açıklama yapan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un olumsuz haberlerle anıldığını reklama bu yüzden ihtiyaç duyduklarını söyledi.



Belediye Başkanı açıklamasında ‘’Maalesef takdir ve teşekkür edileceğim yerde fiyat üzerinde yaygara yaptılar. Bizi eleştirenler Abdülhamit’e Kızıl Sultan diyenlerin torunlarıdır. “Çorum maalesef olumsuz haberlerle anılıyor. Bazı basın yayın organları da sanki şehirde başka güzel bir haber yokmuş gibi ulusala sürekli şehri karalayıcı, kötü imaj oluşturacak haberleri ön plana çıkartmanın telaşı içindeler. Bunları da anlamış değilim.’’ ifadelerini kullandı.



Aşgın olaydan sonra ‘’Şehrimizin tanıtımı konusunda yaptığımız çalışmalara destek vermek ve teşekkürleirni ifade etmek amacıyla ziyaretimize gelen kadirşinas leblebici esnafımıza şükranlarımı sunuyorum. Çorum’umuzu daha iyi tanıtmak için #AşklaÇalışıyoruz’’ şeklinde tweet attı.







