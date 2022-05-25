Çorlu tren kazasında çocuğunu kaybeden Zehra Bilgin: 4 yıldır oğlumun kanlı kıyafetiyle yaşıyorum, adaletiniz batsın

Çorlu tren kazası davasının 10. duruşmasında da ek iddianame ortaya çıkmadı. Aileler 14 aydır çıkmayan ek iddianemeyi protesto ederek salonu boşalttı. Oğlunu kaybeden Zehra Bilgin, "Alın bakın, 14 yaşında bir çocuğun kanı var bunda. Evladımın üzerinden çıkan kanları. Ben bununla yaşıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Çorlu tren katliamı davasının 10. duruşması, Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Mahkeme, tutuklu avukat Can Atalay'ın duruşmaya getirilmesi talebini reddetti.

Avukat Evren İşler Bianet’e yaptığı açıklamada, Gezi davasından tutuklu bulunan avukat Can Atalay’ın duruşmaya getirilmesi taleplerinin reddinin hem aileler hem de Atalay açısından hak ihlali olduğunu belirtti:

“Atalay’ın duruşmaya getirilmesinin önünde hiçbir hukuki engel yok. Kendisi halen tutuklu, yani hüküm giymiş değil. Hukuken hiçbir hak mahrumiyeti yok ve avukatlık yapmasının önünde de bir engel yok. Duruşmaya getirilmemesi hem kendi seçtikleri vekille temsil edilemeyen aileler açısından hem de kişi hak ve hürriyeti hakkı ihlal edilmiş olan Can Atalay için hak ihlali. Atalay’ın bu şekilde çalışma hürriyeti de ihlal edilmiş oluyor çünkü avukatlık yapmasının önünde bir engel bulunmuyor.”

“Gerçek sorumlular yargılanmıyor”

Avukat İşler, bugünkü duruşmada iddianame beklendiği için hukuken bir işlem yapılamadığını söyledi, yaklaşık yarım saat süren duruşmayı şöyle değerlendirdi:

“Halen iddianame bekleniyor. Gerçek sorumluların yargılanması için bir adım atılmayan bir yargılama oldu. 14 aydır iddianame düzenlenmediği için mahkeme salonunda yapılacak bir işlem yok. Ailelerle birlikte duruşma salonundan ayrıldık. Tepkimiz esas olarak mahkemeye değil, iddianameyi hazırlamayan Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi kararına ve bütün olarak yargıya.”

Avukatlar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndaki (TCDD) tüm sorumlular ve yetkililer hakkında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmasını ve ek iddianame hazırlanmasını istemişti. Bilirkişi raporlarında da TCDD asli kusurlu görünüyor. Ancak yetkililer hakkında halen iddianame düzenlenmedi.