Çorlu Deresi, kirlilikten griye boyandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden geçen Çorlu Deresi, atıklar nedeniyle gri akmaya başladı. Vatandaşlar, geçen ay da kırmızıya bürünen deredeki kirliliğin önlenmesini istedi. Trakya'da kirliliği ile gündemden düşmeyen Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Deresi, geçtiği Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi kesiminde griye bürünerek akmaya başladı. Çevresinde birçok fabrika bulunan deredeki kirliliğe çevrede oturan vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, derenin sürekli kirlendiğini belirterek, yetkililerin önlem almasını istedi.