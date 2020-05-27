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Çorlu'da polis şiddetine uğrayan aile: Torunlarımız dedemi, anneannemi dövdüler diyorlar, psikolojileri bozuldu

27 Mayıs 2020 07:50

Tekirdağ Çorlu’ya bağlı Silahtarağa Mahallesi'nde polisin şiddet uyguladığı aile üyeleri olay anını anlattı. Torunlarının gözü önünde şiddete uğradıklarını söyleyen anne, çocuklarının bahçede ızgara yaptığı sırada saldırıya uğradığını ifade ederek, "Ben 60 yaşındayım benim çocuklarım hırsızlık yapmadı arsızlık yapmadı. Benim çocuklarımı niye dövüyorlar? Ölene kadar davacıyım" dedi.

Polisler hakkında bakanlığa dilekçe vereceğini söyleyen aile babası ise torunlarının psikolojisinin bozulduğunu belirterek, "7 yaşında, 5 yaşındaki torunlarımın psikolojisi bozuldu. Gelemiyorlar başka yere gidiyorlar" diye konuştu. 

Ne Olmuştu?

Tekirdağ Çorlu'da polisin vatandaşı darp ettiği anlar görüntülenmişti. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı ve Tekirdağ Çorlu’ya bağlı Silahtarağa Mahallesi'nde yaşandığı belirtilen olayda iddiaya göre; polis evinin önünde oturan Dursun Gültaş’ı darp etmiişti. Görüntüler sosyal medyaya yansımasının ardından gündem olmuş, Tekirdağ Valiliği olaya ilişkin yaptığı açıklamada polislerin açığa alındığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını belirtmişti. 

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