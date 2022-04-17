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Çöp toplarken uçuruma yuvarlandı

75 yaşındaki adam, evinin yanında çöp toplarken uçuruma yuvarlanarak hastanelik oldu

17 Nisan 2022 19:24

Samsun'da 75 yaşındaki adam, evinin yanında çöp toplarken uçuruma yuvarlanarak hastanelik oldu.

Olay, Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Ahmet Özcan evinin yanındaki uçuruma atılan çöpleri temizlemek için ağaca bağladığı iple uçurumdan aşağı inmek istedi. Bu sırada ayağı kayarak elindeki ip kurtulan yaşlı adam uçurumdan aşağı yuvarlandı. Olayı fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yuvarlandığı uçurumda sedyeye konulan yaşlı adam, ip ve vatandaşların da yardımıyla bulunduğu yerden güçlüklü çıkartılıp ambulansa taşındı. Ahmet Özcan, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

 
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