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Çöp kovasını içindekilerle denize atmış, tepki toplamıştı; mahkeme akıl hastanesine gönderdi

Daha önce de ağaçları ateşe vermişti

01 Eylül 2020 10:53

Aydın Kuşadası’nda 3 gün önce bir okul, ardından bir mesire yerindeki ağaçları ateşe veren dün de dünyaca ünlü kadınlar plajındaki şezlong ve şemsiyeleri kırıp çöpleri denize atan ve gözaltına alınan 41 yaşındaki Murat K. mahkeme kararıyla Manisa’daki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre "41 yaşındaki Murat K. isimli bir kişi ilk olarak 28 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.00 sıralarında Kuşadası Ege Mahallesi’ndeki İbrahim Zeki Emgin İlkokulu’nun bahçesindeki ağaçları ateşe verdi. Okulun bahçesindeki ağaçları ateşe verdiği ortaya çıkan Murat K., "Halkımızın ne kadar bilinçli olduğunu test etmek için ağaçları yaktım. Okul olduğunu bile bile yaktım. Zarar neyse karşılamaya hazırım. Ağaçları yaktığım için pişman değilim çünkü daha hiçbir yer zarar görmedi'' diyerek çevredekilerden tepki görürken, polis tarafından da gözaltına alınmıştı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Murat K. son olarak Kuşadası’nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi’nde ortaya çıktı. Kadınlar Denizi’nde bulunan şemsiye ve şezlonglara zarar vererek çöp kutularını denize atması tepki gören Murat K. bu kez çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kameraya kaydedildi. Şemsiye ve şezlongları parçalayıp, poşetlerdeki toplanmış çöpleri de denize döken Murat K.’nın görüntülerinin kameralara da yansıması üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu şüpheliyi hem vatandaşların hem de plajı işleten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in şikayeti üzerine ikinci kez gözaltına alarak işlem başlattı.

Murat K. gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada ifadesi alınan Murat K., daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyede ifadesi alınan Murat K. mahkeme tarafından akli durumunun tespiti için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mahkemenin kararı üzerine gözaltındaki Murat K. araçla Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne teslim etti.

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