Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Coldplay, “All Your Friends” adlı video klibini, İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde Birinci Dünya Savaşı’nda savaşanları anmak için her Kasım’ın ikinci Pazar günü kutlanan Remembrance Sunday (Pazar Anması)’na ithaf etti. Grup, bu yılın Mayıs ayında piyasaya çıkan “Ghost Stories” adlı albümlerinin son single’ı “All Your Friends” 7 Kasım tarihinde yayımlandı. Şarkının videosunda, Birinci Dünya Savaşı’ndan görüntüler yer alıyor.