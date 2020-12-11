Birçok ülkede görülen monolitlerin sırrı çözüldü

İlk olarak ABD'de daha sonra Romanya, Almanya ve daha birçok ülkede görülen gizemli metal sütunun, Netflix için hazırlanan bir komedi şovunun parçası olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, konuyla ilgili yayınlanan "Neden tüm dünyada monolitler yaptım?" başlıklı videoda, Netflix komedi şovunun bir parçası olarak dünyanın çeşitli yerlerine monolitler dikildiği belirtildi. Metal sütunlar önce ABD, ardından Wight Adası, Almanya, Romanya gibi yerlerde görülmüş ve kısa süre sonra kaybolmuştu.