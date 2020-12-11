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Birçok ülkede görülen monolitlerin sırrı çözüldü

Monolitin, Netflix için hazırlanan bir komedi şovunun parçası olduğu ortaya çıktı

11 Aralık 2020 14:15

İlk olarak ABD'de daha sonra Romanya, Almanya ve daha birçok ülkede görülen gizemli metal sütunun, Netflix için hazırlanan bir komedi şovunun parçası olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, konuyla ilgili yayınlanan "Neden tüm dünyada monolitler yaptım?" başlıklı videoda, Netflix komedi şovunun bir parçası olarak dünyanın çeşitli yerlerine monolitler dikildiği belirtildi. Metal sütunlar önce ABD, ardından Wight Adası, Almanya, Romanya gibi yerlerde görülmüş ve kısa süre sonra kaybolmuştu.

Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Utah eyaletinde helikopterle yol devriyesi yapan polis ekibi, ıssız vadilerin arasında dolaşırken parlak ve metal görüntüsüyle dikkat çeken bir cisim keşfetmişti. Bu monolit sütunun oraya kim ya da kimler tarafından getirildiği bilinmezken bilim insanlarından sanat uzmanlarına kadar birçok yetkili açıklama yaparak bu gizemi çözmeye çalışmıştı. Bazı uzmanlar bu sütunun bir sanat eseri olduğunu söylerken bazıları da bu sütunu uzaylıların getirdiğini iddia etmişti. 

Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü

 

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