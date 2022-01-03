Çöktüğü yerden 3 gündür kalkamayan inek kepçeyle kurtarıldı

Yağmurlu havada yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından inek, halatla bağlanıp, kepçe yardımıyla ahıra alındı. Çalışma süresince Yumak’ın yavrusu da bir an olsun annesinin yanından ayrılmadı. Yumak’ın sahibi Mustafa Ayhan, ineğin önce kanala düşerek ayağından rahatsızlandığını, bir süre sonra da yürüyemez hale geldiğini söyledi. Ayhan, “Biz iyi kötü üzerini kapattık ama su içinde kaldı. Belediyeyi aradık. Sağ olsunlar gelip gerekeni yaptılar. Belediye Başkanımız Semih Bey’e teşekkür ediyorum” dedi.

"İneğime de bir çare bulacaklarını düşündüm"

İneğin sahibi Nazlı Ayhan, 10 yaşındaki Yumak’ın kendisi için çok değerli olduğunu söyledi. Daha önce yaralı bir köpeğe belediyenin yardım ettiğine şahit olduğunu kaydeden Ayhan, “İneğime de bir çare bulacaklarını düşündüm ve belediyeye haber verdim. Hemen ilgilendiler. Kepçe geldi. Kepçe gelmeseydi biz Yumak’ı tutup kaldıramazdık. Bir şey yapamazdık. Yumak’ı yerine aldık. İyileşmesini bekliyoruz artık. Söz de verdiler, her gün gelip bakacaklar” diye konuştu.

Kaynak: İHA