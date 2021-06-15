Çöken yolda oluşan çukurun boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

Sivas’ta dün akşam saatlerinde yol üzerinde meydana gelen göçüğün derinliği gün ağırınca ortaya çıktı, 22 metrelik çukur havadan da görüntülendi.

Olay dün akşam saatlerinde Dedebalı Mahallesi Dedebalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Aksu deresi üzerinde yapılması planlanan köprü için gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Yol üzerinde oluşan, 10 metre çapında 22 metre derinlikteki göçük mahallede korkuya neden oldu. Ekipler çukurun büyüme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Göçüğü derinliği gün ağırınca ortaya çıktı. Metrelerce derinlikte göçük drone ile havdan da görüntülendi. Belediye ekipleri göçüğü kapatmak için çalışma başlattı.